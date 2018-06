Kiew (dpa) - Kurz vor dem Krisengipfel in Minsk hat der ukrainische Präsident Petro Poroschenko das Parlament aufgelöst und Neuwahlen für den 26. Oktober angesetzt. Das sei Teil seines Friedensplanes, sagte Poroschenko. Inmitten des Kampfes mit prorussischen Separatisten in der Ostukraine war die Koalition in Kiew vor einem Monat zerbrochen. Da sich die Parteien nicht auf eine neue Regierung einigen konnten, löste der Präsident das Parlament verfassungsgemäß auf. Poroschenko und der russische Präsident Wladimir Putin wollen sich morgen in Minsk treffen.

