Berlin (dpa) - Einen Tag nach dem tödlichen Messerangriff auf einen 30-Jährigen nahe dem Berliner Alexanderplatz hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der in Berlin gemeldete Mann wurde kurz vor 14.00 Uhr festgenommen, sagte ein Polizeisprecher. Einzelheiten sollten am Nachmittag bekanntgegeben werden. Gefahndet wurde zuvor nach einem Täter, der laut Polizei mit einem Nasenring und drei Piercings in der Unterlippe auffällig aussah. Viele Zeugen hatten am Sonntagnachmittag beobachtet, wie ein 30-jähriger Mann von einem anderen erstochen wurde.

