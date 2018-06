Kairo (AFP) Ägypten hat vor einem Übergreifen der Gewalt in Libyen auf die Nachbarländer gewarnt. "Wir weisen seit langem auf die Auswirkungen der Situation in Libyen auf die Sicherheit in den Nachbarländern hin", sagte Außenminister Sameh Schukri am Montag in Kairo bei einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Libyen und dessen fünf weiteren Nachbarstaaten. Die "Terrorgruppen" in Libyen beschränkten ihre Aktionen nicht mehr auf das Land selbst, sondern verletzten durch Waffen- und Menschenhandel auch Grenzen. Dies bedrohe die Souveränität und Stabilität der Nachbarstaaten.

