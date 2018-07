Silverstone (SID) - Die Motorrad-WM ist um einen klingenden Namen reicher. Dakota Mamola (19), Sohn des viermaligen Vizeweltmeisters Randy Mamola (USA), gibt am Wochenende beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone sein Debüt. Der Youngster übernimmt die Moto2-Maschine des Spaniers Nicolás Terol, der beim Aspar-Team wegen anhaltender Muskelprobleme eine Pause bekommt.

"Mit dem Start in der Weltmeisterschaft wird ein Traum wahr. Ich hätte nicht gedacht, dass es in diesem Jahr passiert", sagte Dakota Mamola: "Das wird eine ganz neue Erfahrung. Ich habe keinen Druck und will es einfach genießen." Im vergangenen Jahr ist der Teenager in der Superstock-600-EM gefahren und hat zuletzt bereits für Aspar getestet.

Randy Mamola wurde in seiner Karriere viermal WM-Zweiter bei den 500ern. In der Königsklasse feierte er bis zu seinem Karriereende 1992 insgesamt 13 Grand-Prix-Siege.