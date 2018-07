New York (dpa) - Der Hip-Hop-Produzent Suge Knight (49) ist in einem Club von West Hollywood angeschossen und verletzt worden. Knight hatte sich als Gründer und zeitweiliger Chef des Rapper-Labels "Death Row Records" einen Namen gemacht.

Der Musiksender MTV meldete online, dass Knight in einem Club am Sunset Strip am Sonntag von mindestens zwei Schüssen getroffen wurde. Das Promi-Portal TMZ.com berichtete unter Berufung auf die Familie, dass Knight von der Polizei in ein Krankenhaus gebracht und inzwischen operiert wurde.

Er habe an einer inoffiziellen Party im Zusammenhang mit den MTV Video Music Awards (VMA) teilgenommen. Die Preise wurden in der Nacht zum Montag verliehen.

Death Row Records