Los Angeles (dpa) - Miley Cyrus ist die Gewinnerin des MTV Awards für das Video des Jahres. Die Sängerin gewann in Inglewood bei Los Angeles die Trophäe für ihr Skandalvideo "Wrecking Ball". In dem Video sitzt sie nackt auf einer Abrissbirne, was für begeisterte Jugendliche und besorgte Erwachsene sorgte. Katy Perry hatte den ersten MTV Video Award 2014 bekommen. Die Sängerin wurde für das Video zu ihrem Song "Dark Horse" ausgezeichnet - bester Clip einer Sängerin. Den Preis für das beste Video eines Sängers bekam Ed Sheeran für seinen Song "Sing".

