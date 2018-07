Rangun (AFP) Die Marine in Myanmar hat 2,4 Millionen Ecstasy-Pillen beschlagnahmt. Die synthetischen Drogen befanden sich auf einem Schiff, das vergangene Woche nahe der südlichen Stadt Kawthoung an der Grenze zu Thailand aufgegriffen wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte. "Wir sind überrascht, dass die Zahl der Pillen so groß ist", sagte der Brigadegeneral der Polizei, Kyaw Win, vom Drogenkomitee des Innenministerums. Es sei vermutlich der größte Drogenfund, den es je in dem Land gegeben habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.