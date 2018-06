Ramallah (AFP) Die Palästinenserführung will die internationale Staatengemeinschaft dazu bringen, dass sie der israelischen Besetzung der Palästinensergebiete eine klar bestimmte Schlussfrist setzt. Eine entsprechende diplomatische Initiative beim UN-Sicherheitsrat sei in Vorbereitung, sagte Wasel Abu Jussef, Mitglied des Exekutivkomitees der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Die Palästinenserführung wolle, "dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Ende der israelischen Besatzung durchsetze".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.