Lima (AFP) Ein Erdbeben der Stärke 6,9 hat am Sonntag den Süden von Peru erschüttert. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte ereignete sich das Beben am Abend (Ortszeit) rund 40 Kilometer von der Stadt Tambo entfernt. In der Ortschaft Ayacucho rannten die Menschen in Panik auf die Straßen, Berichte über Schäden gab es aber zunächst nicht.

