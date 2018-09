Paris (dpa) - Die Bundesregierung will den geschlossenen Rücktritt der französischen Regierung von Premierminister Manuel Valls nicht kommentieren. "Das ist eine innerfranzösische Angelegenheit", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter in Berlin. Das sei im Moment ein innerfranzösisches Problem. Auf die Frage, ob es zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande Kontakt gegeben habe, sagte er nur, Merkel stehe mit Hollande in "ständigem Kontakt".

