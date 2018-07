Ljubljana (AFP) In Slowenien hat das Parlament am Montag den Juraprofessor Miro Cerar zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Seine Regierung werde sich auf "wirtschaftliches Wachstum, den Erhalt und die Schaffung von Jobs sowie die Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit" konzentrieren, versprach Cerar in seiner Antrittsrede. Der 51-Jährige hatte die vorgezogenen Neuwahlen am 13. Juli gewonnen, obwohl er seine Mitte-Links-Partei SMC gerade einmal einen Monat zuvor gegründet hatte.

