Hamburg (SID) - Weltmeister Philipp Lahm, Ski-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch und der ehemalige Box-Weltmeister Witali Klitschko sind am Montag mit dem Sport-Bild-Award ausgezeichnet worden. Bei der feierlichen Gala in Hamburg wurde der nach dem WM-Triumph aus der Nationalmannschaft zurückgetretene ehemalige DFB-Kapitän Lahm für seine Leistungen mit dem "Vier-Sterne-Award" geehrt.

Höfl-Riesch, die bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi Gold in der Super Kombination gewann und bei der Eröffnungsfeier die deutsche Fahne trug, erhielt die Auszeichnung in der Kategorie "Star des Jahres". Klitschko, seit Mai Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, erhielt den Preis für sein Lebenswerk. Ebenfalls gewürdigt wurde Peter Stöger, Trainer des Bundesliga-Aufsteigers 1. FC Köln, als "Aufsteiger des Jahres". Der Titel "Comeback des Jahres" ging an Bayern Münchens Abwehrspieler Holger Badstuber.

Als "Sportredaktion des Jahres" wurde die ARD geehrt, der "Social Media Award" ging an Englands Ex-Nationalstürmer Gary Lineker für seine pointierten Tweets. Weitere Ehrungen erhielten Borussia Dortmund für die "beste Sportvermarktung", Weltmeister Lukas Podolski wurde mit dem "Charity-Award" ausgezeichnet. Der Sonderpreis der Chefredaktion ging an Formel-1-Pilot Nico Rosberg.