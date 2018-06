Kiew (AFP) Der größte Mann der Ukraine ist örtlichen Medienberichten zufolge gestorben, weil er immer weiter gewachsen ist. Der 44-jährige Leonid Stadnyk, der zeitweise als größter Mann der Welt im Guinness-Buch der Rekorde gelistet wurde, war zum Zeitpunkt seines Tode beinahe 2,60 Meter groß, wie ukrainische Medien am Montag berichteten. Seine Größe war auf eine tumorartige Drüse zurückzuführen, die sein ganzes Leben lang Wachstumshormone ausschüttete und schließlich zu Komplikationen führte. Am Sonntag starb Stadnyk an einer Hirnblutung.

