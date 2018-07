Genf (AFP) UN-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay hat "ethnische und religiöse Säuberungen" durch die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) im Irak verurteilt. IS-Kämpfer griffen "systematisch Männer, Frauen und Kinder wegen ihrer ethnischen, religiösen oder konfessionellen Zugehörigkeit" an, erklärte Pillay am Montag im schweizerischen Genf. "Eine solche Verfolgung kommt Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleich", fügte sie hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.