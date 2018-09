New York (AFP) Das US-Unternehmen Alcoa schließt seine Aluminiumhütte auf Sardinien für immer. Damit sollten die weltweiten Produktionskosten weiter gesenkt werden, teilte der US-Aluminiumkonzern am Montag in New York mit. An den Hauptursachen für die fehlende Wettbewerbsfähigkeit der Hütte in der südlichen Hafenstadt Portovesme habe sich "leider" nichts geändert.

