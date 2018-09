Berlin (dpa) - Das Ebola-Virus ist nun auch in der Demokratischen Republik Kongo aufgetaucht. Das Gesundheitsministerium des Landes spricht von zwei ersten Fällen. Der Ausbruch der Krankheit soll aber nichts mit der Epidemie im Westen Afrikas zu tun haben. Dort grassiert Ebola in Sierra Leono, Guinea, Liberia und Nigeria. Die Demokratische Republik Kongo liegt in Zentralafrika. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind bislang mehr als 1420 Menschen an der Infektion, gegen die es keine Medikamente gibt, gestorben.

