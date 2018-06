Kairo (AFP) Bei einem Busunglück in der ägyptischen Urlauber-Provinz Luxor sind 19 Gäste einer Hochzeitsfeier ums Leben gekommen, 15 weitere wurden verletzt. Nach Angaben der Behörden verloren die Fahrer zweier Kleinbusse am frühen Dienstagmorgen auf dem Rückweg von der Hochzeit die Kontrolle, als sie einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen mussten. Beide Busse stürzten daraufhin in einen Bewässerungskanal. Laut einem Sicherheitsvertreter waren alle Opfer Einheimische.

