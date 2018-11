Cascavel (AFP) Nach der brutalen Meuterei in einem brasilianischen Gefängnis, bei der unter anderem zwei Insassen geköpft wurden, haben sich Häftlinge und Behörden auf ein Ende des Aufstandes geeinigt. Dies gab am Montag ein Sprecher des Justizministeriums des Bundesstaates Paraná bekannt, in dem das Gefängnis liegt. "Die Gefangenen werden gerade in eine andere Haftanstalt verlegt, weil etwa die Hälfte des Gefängnisses zerstört wurde", sagte Elson Faxina. Die zwei von ihnen festgehaltenen Wärter sollten anschließend freigelassen werden.

