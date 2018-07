Freyung (AFP) Ein 18-Jähriger ist in Bayern bei seiner eigenen Geburtstagsparty von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Bei der Feier im Ort Hohenau wollte ein 19-jähriger Gast am späten Montagabend seinen Wagen umparken, wie die Polizei Freyung am Dienstag mitteilte. Er bemerkte demnach dabei nicht, dass der 18-jährige Gastgeber alkoholisiert hinter dem Auto lag und überrollte diesen mit dem Wagen. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.