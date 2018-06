Berlin (AFP) Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen hat die Spitze der Bundes-CDU ihr Nein zur Zusammenarbeit mit der europakritischen AfD bekräftigt. Die gelte für den Bund und die Länder, sagte Generalsekretär Peter Tauber am Dienstag nach den Sitzungen der CDU-Spitzengremien in Berlin. Es gebe bei den europapolitischen Vorstellungen "keine Gemeinsamkeiten". Die AfD stehe zudem für ein "rückwärtsgewandtes Gesellschaftsbild". Sie sei "nicht integrativ, sondern sie spaltet dieses Land". Deswegen könne es keine Zusammenarbeit geben, sagte Tauber.

