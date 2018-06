Berlin (AFP) Der Fahrdienst-Anbieter Uber hat eine "umfangreiche Expansion" seiner Dienste UberPop und UberBlack angekündigt. Noch in diesem Jahr wolle Uber in Köln und Stuttgart starten, teilte das US-Unternehmen am Dienstag mit. "Wir erwarten, die Aktivitäten von Uber Deutschland bis Ende des Jahres zu verdoppeln", erklärte der Sprecher von Uber Deutschland, Fabien Nestmann. Uber ist bereits in Berlin, München, Frankfurt am Main, Hamburg und Düsseldorf aktiv. Laut Unternehmen wächst die Nachfrage auch in anderen Großstädten.

