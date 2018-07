Berlin (AFP) Die gesetzlichen Krankenkassen wollen die Qualität der Leistungen von Praxisärzten öffentlich machen. Patienten sollten sich künftig vorab informieren können, "in welcher Praxis die Behandlungsqualität eines niedergelassenen Arztes gut ist und wo noch nicht", sagte der Sprecher des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), Florian Lanz, am Dienstag in Berlin. Zugleich betonte er, ein Ärzte-Ranking nach dem Motto "Deutschlands bester Hausarzt" sei nicht geplant.

