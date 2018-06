Berlin (AFP) Nach seiner Rückkehr aus dem Nordirak hat Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) eine Aufstockung der humanitären Hilfen für die Flüchtlinge in der Region gefordert. Mit Verweis auf die bevorstehende Regen- und Winterzeit sagte Kauder am Dienstag in Berlin: "Die humanitäre Hilfe muss jetzt schnell weiter verbessert werden." Nötig seien Logistik und zusätzliches Geld. Bei der Planung und Abstimmung sieht Kauder vor allem die EU in der Pflicht, die "sofort und dringend die Hilfe koordinieren" solle. Ein EU-Gipfel zu dem Thema sei aber nicht nötig.

