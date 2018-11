Berlin (AFP) Angesichts des Gasstreits zwischen Moskau und Kiew will EU-Energiekommissar Günther Oettinger die Ukraine notfalls mit Gas aus EU-Staaten versorgen lassen. "Notfalls muss es möglich sein, Gas aus EU-Staaten in die Ukraine zu leiten", sagte Oettinger der "Bild"-Zeitung (Dienstagsausgabe). Die Gasspeicher in der Ukraine seien derzeit etwa zur Hälfte voll. Bis zum Beginn des Winters müssten sie aufgefüllt werden.

