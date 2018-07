Tübingen (AFP) Nach seinem Aufsehen erregenden Streit mit einem Gastwirt auf der Schwäbischen Alb über die verweigerte Bedienung auf einer Terrasse will Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) offenbar die Wogen glätten: In einem am Dienstag auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Brief an den Wirt des Lokals bot Palmer seine Dienste als Kellner an. "Wenn Sie es wollen, radle ich gerne wieder auf die Alb und bediene einen Nachmittag auf der Terrasse", schrieb der Grünen-Politiker.

