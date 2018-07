München (SID) - Der deutsche Profi Markus Kuhn fühlt sich bestens gerüstet für den Saisonauftakt in der amerikanischen Football-Profiliga NFL. "Jetzt geht es mir richtig gut, am Knie spüre ich überhaupt nichts mehr. Ich konnte trainieren und bin fit wie noch nie", sagte der 28-Jährige von den New York Giants im Sport1-Interview: "Das ist ein tolles Gefühl. Ich kann den Saisonstart kaum noch erwarten. Zum Auftakt am 8. September ist Kuhn mit seinem Team bei den Detroit Lions gefordert.

Der Defensive Tackle, der nach einem Kreuzbandriss erst Ende des vergangenen Jahres wieder zum Einsatz gekommen war, will sich beim viermaligen Super-Bowl-Gewinner einen Stammplatz erkämpfen: "Es ist natürlich das Ziel, möglichst viel Einsatzzeit zu bekommen. Die Giants haben aber immer sehr starke Spieler in der Defensive Line. Wir werden auch während der Saison ständig rotieren."