Paris (AFP) IWF-Chefin Christine Lagarde ist wegen ihrer Verwicklung in eine Finanzaffäre erneut von der französischen Justiz verhört worden. Die frühere französische Finanzministerin wurde am Dienstag von Richtern des Gerichtshofs der Republik in Paris befragt, wie aus Justizkreisen verlautete. Es ist das vierte Mal, dass die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) den Richtern in der sogenannten Tapie-Affäre Rede und Antwort stehen musste.

