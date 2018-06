Frankfurt/Main (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw benennt am Freitag sein Aufgebot für die ersten beiden Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem WM-Triumph in Brasilien. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt.

Der erste Auftritt der DFB-Auswahl in der neuen Saison ist am 3. September (20.45 Uhr MESZ) in Düsseldorf zugleich die Neuauflage des WM-Endspiels gegen Argentinien. Vier Tage später kommt es in Dortmund zum ersten EM-Qualifikationsspiel gegen Schottland (20.45 Uhr MESZ).

Womöglich wird in den beiden Spielen bereits der neue Co-Trainer von Löw auf der Bank sitzen. Diese Möglichkeit bestehe, sagte DFB-Präsident Wolfgang Niersbach am Rande einer Pressekonferenz in Frankfurt/Main und ergänzte: "Uns ist es bisher ganz gut gelungen, rechtzeitig Lösungen zu finden. Wir sollten einfach nur ganz ruhigbleiben."