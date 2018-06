Frankfurt/Main (SID) - Bundestrainer Joachim Löw gibt am Freitag sein Aufgebot für die ersten beiden Länderspiele nach dem Titelgewinn bei der WM in Brasilien bekannt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mit.

In der Neuauflage des Endspiels von Rio de Janeiro (1:0 n. Ver.) trifft die deutsche Mannschaft am 3. September (20.45 Uhr/ZDF) in der Düsseldorfer Esprit-Arena auf Argentinien. Vier Tage später empfängt Deutschland zum Auftakt der EM-Qualifikation Schottland in Dortmund (20.45 Uhr/RTL).