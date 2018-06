London (AFP) Der Londoner Bürgermeister Boris Johnson will kommendes Jahr für die Wahl zum Unterhaus antreten. Sein Sprecher sagte am Dienstag, Johnson bewerbe sich um die Kandidatur der konservativen Tories für den Wahlkreis Uxbridge und South Ruislip im Westen von London. Der bisherige Abgeordnete des Wahlkreises, der seit 1970 fest in Tory-Hand ist, will kommendes Jahr nicht erneut antreten. Die Chancen des blonden, bei der Parteibasis beliebten Bürgermeisters, von seiner Partei für den Wahlkreis aufgestellt zu werden, stehen gut.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.