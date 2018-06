Rom (AFP) Mit rund 300 toten Bootsflüchtlingen im Mittelmeer waren die vergangenen Tage mit die tödlichsten seit Jahresbeginn. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR erklärte am Dienstag, mit den neuesten Unglücken vor der Küste Libyens und Italiens seien seit Januar nunmehr fast 2000 Bootsflüchtlinge auf dem Weg nach Europa im Mittelmeer umgekommen. Das schwerste Unglück ereignete sich vor der libyschen Küste, als am Freitag ein Holzboot mit rund 270 Menschen an Bord kenterte. Etwa 170 Leichen wurden in dem Boot gefunden, nur 19 Menschen wurden gerettet.

