Sanaa (AFP) Nach den gescheiterten Verhandlungen der jemenitischen Regierung mit den schiitischen Huthi-Rebellen hat Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi die Aufständischen zum Rückzug aus der Hauptstadt Sanaa und ihrer Umgebung aufgefordert. In einem Schreiben an den Huthi-Anführer Abdulmalik al-Huthi, das der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag vorlag, verlangte Hadi, "Spannungsfaktoren abzubauen", um neue Verhandlungen aufnehmen zu können. Grundsätzlich zeigte er sich darin zur Wiederaufnahme von Gesprächen bereit und forderte die Rebellen auf, Verhandlungsführer zu benennen.

