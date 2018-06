Kiew (dpa) - Während der ukrainische Staatschef Petro Poroschenko in Minsk mit Russland über Frieden für die Ostukraine verhandelt, plant die Regierung in Kiew den Kauf neuer Waffen. Das Kabinett beschloss, binnen 48 Stunden Kriegsgerät für die so genannte Anti-Terror-Operation ins Krisengebiet zu schicken, wie die Regierung mitteilte. Das Verteidigungsministerium soll demnach sämtliche Bestände der Rüstungsfirma Ukroboronprom kaufen und unverzüglich in den Osten des Landes senden.

