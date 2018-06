Tel Aviv (dpa) - Militante Palästinenser im Gazastreifen haben am Morgen erneut eine Raketensalve auf mehrere israelische Städte abgefeuert. Auch in Tel Aviv heulten die Warnsirenen. Ein Geschoss sei über dem Großraum der Küstenmetropole abgefangen worden, teilte die Armee mit. Auch in den Küstenstädten Aschkelon und Aschdod sowie weiteren Ortschaften gab es Raketenalarm. Israels Luftwaffe griff in der Nacht erneut Ziele im Gazastreifen an. Nach palästinensischen Angaben starben zwei Menschen, etwa 20 wurden verletzt.

