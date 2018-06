New York (dpa) - Prince (56) will im September zwei Alben an einem Tag auf den Markt bringen.

Der mehrfache Grammy-Gewinner ("Purple Rain") will am 30. September als Solokünstler die Platte "Art Official Age" veröffentlichen, sein erstes Studio-Album seit vier Jahren. Mit seiner Band 3rdeyegirl werde Prince am selben Tag die Platte "Plectrumelectrum" herausbringen, wie die weiblichen Bandmitglieder bereits am Montag (Ortszeit) in der US-Show "Good Morning America" bekanntgaben.