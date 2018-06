Wiesbaden (dpa) - Die Passagierzahlen an deutschen Flughäfen sind im ersten Halbjahr dank des wachsenden Europaverkehrs leicht gestiegen.

Insgesamt seien von Januar bis Juni 48,2 Millionen Fluggäste von deutschen Airports abgereist und damit 1,6 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit.

Während die Zahl der Inlandspassagiere nach dem Minus von 6,0 Prozent im Vorjahreszeitraum nun bei 11,0 Millionen stagnierte, nahm das Passagieraufkommen ins Ausland um 2,2 Prozent zu.

Dabei sank allerdings der Interkontinentalverkehr um 1,5 Prozent. Stark rückläufig war nach den Angaben der Statistiker insbesondere die Zahl der Passagiere mit Flugziel Ägypten (- 27 Prozent), Japan (- 13) und Thailand (- 12). Stark gewachsen ist der Luftverkehr mit Mexiko (+ 24), Israel (+ 17) und der Dominikanischen Republik (+ 11).

Hingegen steuerten 3,3 Prozent mehr Passagiere europäische Ziele an. Wachstumsmotoren waren vor allem Urlaubsziele im Süden. Spanien legte um 8,4 Prozent zu, auf die Kanaren flogen sogar 18,5 Prozent mehr Passagiere als im Vorjahreszeitraum. Nach Griechenland kletterte das Fluggastaufkommen um 15,2 Prozent, besonders die Griechischen Inseln waren mit Plus 19,2 Prozent gefragt.

Hingegen macht sich die Krise in der Ukraine auch an den deutschen Flughäfen bemerkbar: Im ersten Halbjahr 2014 flogen nur noch 180 000 Menschen von Deutschland in die Ukraine - 22 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Passagierzahlen nach Russland stagnierten (- 0,2 Prozent) bei 1,0 Millionen.

