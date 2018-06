Frankfurt/Main (dpa) - Der Tarifpoker bei der Lufthansa dauert an, Passagiere müssen weiter bangen. Bislang ist unklar, ob und wann die Piloten ihre Streikankündigung im Konflikt um die Frühverrentung in die Tat umsetzen. Die Fluggesellschaft hatte die Vereinigung Cockpit zur Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgefordert. Ein Streik der Lufthansa-Piloten könnte dieses Mal weniger heftig ausfallen als im April, als an drei Tagen rund 3800 Flüge ausfielen. Auch bei der Bahn brodelt es. Die GDL hat ihre Mitglieder für morgen zu einer Protestversammlung in Fulda aufgerufen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.