Rangun (AFP) Mit der Hilfe heiliger Geister will eine Tauchmannschaft in Myanmar eine sagenumwobene Bronzeglocke im Rangun-Fluss gefunden haben. Die Dhammazedi-Glocke, die der Überlieferung nach fast 300 Tonnen wiegen soll, sei in den trüben Strömungen ausfindig gemacht worden, versicherte Teamleiter San Lin am Dienstag. Nachdem die Drachengeister des Flusses um Erlaubnis gebeten worden seien, könne er nun "definitiv verkünden: Wir haben die Dhammazedi-Glocke gefunden". Eine unabhängige Bestätigung für diese Behauptung gab es zunächst nicht. San Lin will die Glocke in dem kommenden Tagen bergen lassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.