Hamburg und Berlin erklären Bereitschaft für Olympia-Bewerbung

Berlin/Hamburg (dpa) - Berlin und Hamburg haben am Dienstag wie erwartet formal grünes Licht für eine Olympia-Bewerbung um die Sommerspiele 2024 oder 2028 gegeben. Beide Senate beschlossen die Antworten auf die 13 Fragen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), die bis zum Sonntag eingereicht werden müssen. Berlin und Konkurrent Hamburg werden ihre Konzepte am 1. September präsentieren. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) plant, am 6. Dezember über eine Kandidatur zu entscheiden. Dann soll auch geklärt werden, ob ein deutscher Bewerbung für 2024 oder 2028 ins Rennen geht. 2017 wird das IOC den Austragungsort für 2024 bekanntgeben.

Bayer Leverkusen für Völler vor "wichtigstem Spiel der Vorrunde"

Leverkusen (dpa) - Für den Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen geht es am Mittwoch von 20.45 Uhr an (ZDF und Sky) um Millionen. Erreicht die Elf des neuen Trainers Roger Schmidt gegen den zehnmaligen dänischen Meister FC Kopenhagen die Gruppenphase der Champions League, sind der Werkself mindestens rund 15 Millionen bis 20 Millionen Euro sicher. Das Hinspiel vor einer Woche hatte Bayer mit 3:2 für sich entschieden. Sportdirektor Rudi Völler bezeichnete die Partie gegen das Team des ehemaligen Kölner Erstliga-Chefcoachs Stale Solbakken als "das wichtigste Spiel der Vorrunde".

Deutschem Dressur-Team ist WM-Gold kaum noch zu nehmen

Caen (dpa) - Den deutschen Dressurreiterinnen ist das Team-Gold bei den Weltmeisterschaften in Caen kaum noch zu nehmen. Nach dem Ritt von Helen Langehanenberg am Dienstagnachmittag lag das Quartett beinahe uneinholbar in Führung. Das Team freute sich, nachdem die 32-Jährige aus Billerbeck für ihren Grand Prix mit Damon Hill 81,357 Prozentpunkte erhalten hatte. Am Morgen war Isabell Werth aus Rheinberg mit ihrer Stute Bella Rose eine fast fehlerfreie Prüfung geritten. Sie hatte dafür 81,529 Prozentpunkte erhalten. Am Vortag waren Kristina Sprehe mit Desperados und Fabienne Lütkemeier mit D'Agostino für die deutsche Equipe geritten.

Rosberg zu Duell mit Hamilton: "Nicht das erste und letzte Mal"

Hamburg (dpa) - Nach dem Crash von Spa mit seinem Teamkollegen Lewis Hamilton hat sich WM-Spitzenreiter Nico Rosberg weiter zurückhaltend geäußert. "Es macht einfach keinen Sinn, dass ich meinen Senf dazu gebe", sagte der Mercedes-Pilot am Montagabend bei einer Veranstaltung in Hamburg. "Wir müssen das intern regeln." Natürlich gebe es intensive Gespräche, "aber es ist nicht das erste und auch nicht das letzte Mal. Das muss man so akzeptieren. Wir kämpfen jedes Mal um Rennsiege und möglicherweise auch um den Titel. Da ist es klar, dass es irgendwann auch Reibungspunkte geben wird." Rosberg war am Sonntag beim Formel-1-Lauf in Belgien in Hamiltons Wagen gekracht.

Italienische Medien: Bayern-Verpflichtung von Benatia perfekt

München (dpa) - Der Wechsel von Verteidiger Mehdi Benatia vom AS Rom zum FC Bayern München ist italienischen Medienberichten zufolge perfekt. Wie der TV-Sender Sky Italia und die "Gazzetta dello Sport" am Dienstag vermeldeten, haben sich der Fußball-Rekordmeister und die Römer auf einen Transfer des Marokkaners geeinigt. Die Münchner überweisen für den 27-Jährigen demnach 26 Millionen Euro plus 4 Millionen Euro an Boni in die italienische Hauptstadt. Benatia soll einen Fünfjahresvertrag erhalten. Der FC Bayern war zunächst für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Nach Javi Martinez' Kreuzbandriss war seit Tagen über eine Verpflichtung Benatias spekuliert worden.

Wenger dementiert Wechselgerüchte um Podolski

London (dpa) - Coach Arsène Wenger vom FC Arsenal hat Spekulationen um einen vorzeitigen Abschied des deutschen Fußball-Nationalspielers Lukas Podolski dementiert. "Podolski ist morgen im Kader, und er wird bei uns bleiben", sagte der Franzose einen Tag vor dem Playoff-Rückspiel um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League gegen Besiktas Istanbul. Zuletzt waren immer wieder Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied des Weltmeister aus Nord-London aufgetaucht. Unter anderem war der 29 Jahre alte Angreifer mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht worden.

Jobgarantie für Magath: Fulhams Club-Boss Khan vertraut dem Coach

London (dpa) - Trotz vier Niederlagen zum Auftakt der zweiten englischen Fußball-Liga hat Felix Magath vom Premier-League-Absteiger FC Fulham die Rückendeckung von Club-Boss Shahid Khan. Der Milliardär erteilte dem 61 Jahren alten Trainer am Dienstag im "Evening Standard" eine Jobgarantie und trat damit englischen Medienberichten entgegen, nach denen Fulham bereits Kontakt mit dem ehemaligen Spurs-Coach Tim Sherwood aufgenommen habe.

WM-Auftakt: Keine Medaillen für deutsche Judokas

Tscheljabinsk (dpa) - Die deutschen Judokas sind an ihrem ersten Wettkampftag bei der Weltmeisterschaft in Russland leer ausgegangen. In der Klasse bis 52 Kilogramm schaffte es Mareen Kräh am Dienstag zwar in die Trostrunde, unterlag dann aber der Chinesin Yingnan Ma durch Ippon und verpasste die erhoffte Medaille. 2013 hatte die Bundespolizistin in Rio de Janeiro noch WM-Bronze gewonnen. Vor Kräh waren in Tscheljabinsk bereits Romy Tarangul, Rene Schneider und Sebastian Seidl in der Vorrunde ausgeschieden.

Lampard erklärt Rücktritt aus englischer Nationalmannschaft

London (dpa) - Der englische Fußball-Star Frank Lampard hat erwartungsgemäß seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Es sei eine harte Entscheidung gewesen, deshalb habe er sich solange Zeit gelassen, sagte der 36-Jährige. Lampard, der vor seinem USA-Gastspiel noch ein halbes Jahr Manchester City verstärken wird, erzielte in 106 Länderspielen 29 Tore. Damit verzeichnet er ebenso viele Berufungen wie der legendäre Bobby Charlton auf dem sechsten Platz der englischen Rekordspieler. Bei der WM in Brasilien war er mit den Three Lions in der Vorrunde gescheitert.