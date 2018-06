Lissabon (AFP) Mehrere hundert Feuerwehrleute kämpfen in Portugal gegen Waldbrände. Wie die Behörden mitteilten, wüteten in der Nacht zum Dienstag zwei große Feuer im Zentrum des Landes. Allein in Pampilhosa da Serra nahe der Stadt Coimbra waren den Angaben zufolge mehr als 400 Feuerwehrleute im Einsatz. Das Dorf Foz do Ribeiro wurde vorsichtshalber geräumt.

