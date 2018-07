Koblenz (dpa) - Der Streit um die Namensrechte an "Rock am Ring" geht in eine neue Runde: Am Vormittag wird der Fall vor dem Oberlandesgericht Koblenz verhandelt. Das Landgericht hatte Ende Juni entschieden, dass der Konzertveranstalter Marek Lieberberg nicht ohne Zustimmung seiner bisherigen Geschäftspartner, der Nürburgring GmbH, ein Festival mit diesem Namen organisieren oder bewerben darf. Die Rechte an dem Werktitel gehörten beiden Seiten. Dagegen hatte Lieberberg Berufung eingelegt.

