Berlin (dpa) - Nach dem angekündigten Rückzug von Regierungschef Klaus Wowereit bahnt sich in der Berliner SPD ein Machtkampf um die Nachfolge an. SPD-Fraktionschef Raed Saleh kündigte an, er wolle das Land künftig regieren. Auch Landeschef Jan Stöß werde kandidieren, sagte die SPD-Bundestagsabgeordnete Eva Högl. Die Landesspitze beriet am Nachmittag. Högl befürwortete einen Mitgliederentscheid. Wowereit hatte heute angekündigt, seinen Posten zum 11. Dezember zur Verfügung zu stellen.

