Köln (SID) - Vier deutsche Tennisprofis greifen bei den US Open ins Geschehen ein. Bei den Frauen trifft Mona Barthel auf die Chinesin Zhang Shuai, Julia Görges hat im Duell mit der Italienerin Flavia Pennetta eine schwere Aufgabe. Bei den Männern spielt Jan-Lennard Struff gegen Michail Kukuschkin aus Kasachstan, Dustin Brown trifft auf den Australier Bernard Tomic. Spielbeginn ist um 17.00 Uhr MESZ.

Die deutschen Dressur-Reiterinnen greifen bei der WM im französischen Caen nach Gold. Nach den hervorragenden Leistungen von Kristina Sprehe und Fabienne Lütkemeier zum Auftakt wollen Isabell Werth und Helen Langehanenberg nachlegen, um das erste Gold für die deutsche Reiter-Equipe zu gewinnen. Der zweite Teil des Grand Prix findet ab 8.45 Uhr statt.

Nach der peinlichen Auftaktpleite in der Handball-Bundesliga in Lemgo will Rekordmeister THW Kiel das 79. Landesderby gegen Champions-League-Gewinner SG Flensburg-Handewitt unbedingt gewinnen, um einen klassischen Fehlstart zu verhindern. Die Partie in Kiel beginnt um 20.15 Uhr.