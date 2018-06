Caen (SID) - Doppel-Olympiasieger Michael Jung (Horb) startet bei der Reit-WM in Caen trotz des Ausfalls seines Goldpferdes Sam im deutschen Vielseitigkeits-Team. Der Welt- und Europameister wurde von Bundestrainer Hans Melzer mit seiner Ersatzstute Rocana für die deutsche Equipe nominiert, die ab Donnerstag bei den Weltreiterspielen um den Titel kämpft.

Wie die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) mitteilte, werden neben Jung mit Rocana auch Ingrid Klimke (Münster) mit Escada, Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Opgun Louvo und Dirk Schrade (Sprockhövel) mit Hop and Skip für die deutsche Mannschaft starten. Als Einzelreiter wurden Peter Thomsen (Lindewitt) mit Barny und Andreas Ostholt (Warendorf) mit So is et nominiert.

Zunächst hatte es geheißen, dass Jung um seinen Platz im Team bangen müsse, nachdem sich sein Paradepferd Sam im Trainingslager eine Hufverletzung zugezogen hatte und ausfiel. "Rocana hat bei den letzten großen Prüfungen bewiesen, dass sie ähnlich stark ist", sagte Melzer.