Seoul (AFP) In Südkorea hat der Streit um die Ermittlungen zum Untergang der Fähre "Sewol" die Parlamentsarbeit lahm gelegt. Die Oppositionspartei NPAD begann am Dienstag damit, das Parlament in Seoul mit einem unbefristeten Sitzstreik zu blockieren. Die Abgeordneten wollen erreichen, dass Vertreter der Hinterbliebenen des Fährunglücks in die Planung eines Untersuchungsausschusses einbezogen werden. Die Einsetzung des Ausschusses muss per Gesetz beschlossen werden. Die regierende Saenuri-Partei von Präsidentin Park Geun Hye lehnt die Einbeziehung von Opfervertretern in die Ermittlungen wegen verfassungsrechtlicher Bedenken ab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.