New York (dpa) - Sabine Lisicki ist als dritte deutsche Tennisspielerin nach Angelique Kerber und Andrea Petkovic in die zweite Runde der US Open eingezogen. Die Berlinerin gewann in New York gegen die kanadische Qualifikantin Françoise Abanda mit 6:3, 7:5. Im Kampf um den Einzug in die dritte Runde trifft die letztjährige Wimbledon-Finalistin nun auf Julia Glushko aus Israel oder die Amerikanerin Madison Brengle.

