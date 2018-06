New York (dpa) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist bei den US Open nach einem Kraftakt über fünf Sätze doch noch in die zweite Runde eingezogen. Er drehte trotz eines 0:2-Satzrückstandes seine Erstrunden-Partie gegen den Kasachen Michail Kukuschkin und gewann mit 2:6, 3:6, 6:3, 6:3, 7:5. Struff trifft bei dem Grand-Slam-Turnier in New York jetzt auf den Amerikaner John Isner. Struff folgte damit Philipp Kohlschreiber, Matthias Bachinger und Peter Gojowczyk in die zweite Runde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.