New York (SID) - Fed-Cup-Spielerin Julia Görges ist bei den US Open trotz einer phasenweise starken Vorstellung in der ersten Runde ausgeschieden. Die Weltranglisten-94. aus Bad Oldesloe unterlag der an Position elf gesetzten Italienerin Flavia Pennetta 3:6, 6:4, 1:6. Nach 1:43 Stunden war Görges fünfte Auftakt-Niederlage bei den letzten sieben Grand-Slam-Turnieren besiegelt.

Nach Abschluss der ersten Runde in New York stehen damit vier deutsche Frauen unter den letzten 64 Spielerinnen. Vor Görges war bereits Annika Beck (Bonn) ausgeschieden. Eine Runde weiter sind dagegen Angelique Kerber (Kiel/Nr. 6), Andrea Petkovic (Darmstadt/Nr. 18), Sabine Lisicki (Berlin/Nr. 26) und Mona Barthel (Neumünster).