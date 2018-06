Kairo (AFP) Die Einigung zwischen Israel und den Palästinensern auf eine Waffenruhe für den Gazastreifen ist von allen beteiligten Seiten bestätigt worden. Sowohl Israel als auch die Palästinenserführung und Ägypten, das in dem Konflikt vermittelt, verkündeten am Dienstag ein entsprechendes Abkommen. Die Waffenruhe sollte demnach um 18.00 Uhr (MESZ) in Kraft treten und offenbar unbefristet sein.

