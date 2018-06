Los Angeles (AFP) Déjà-vu-Erlebnisse am laufenden Band bei der diesjährigen Emmy-Gala: Die mehrfach preisgekrönte Kultserie "Breaking Bad" und der Komödien-Hit "Modern Family" sind die großen Gewinner der Verleihung der US-Fernsehpreise am Montagabend in Los Angeles. "Breaking Bad" siegte in den Kategorien bestes Drama, bester Hauptdarsteller und beste Nebendarsteller. "Modern Family" wurde bereits zum fünften Mal in Folge zur besten Komödie gekürt.

